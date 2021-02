Basket femminile, Serie A1 2021: Schio si impone col brivido a Campobasso, Battipaglia supera Vigarano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel pomeriggio odierno si sono disputati due match di recupero per la Serie A1 di Basket femminile: vittoria esterna per Schio in quel di Campobasso, mentre Battipaglia si aggiudica lo scontro salvezza con Vigarano. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria col brivido per il Famila Schio, che espugna Campobasso con il punteggio di 63-68 e si porta a due sole lunghezze dalla capolista Venezia. Dopo un primo tempo dominato e chiuso con sedici punti di vantaggio, le venete si addormentano nel terzo quarto e permettono alle molisane di rientrare in partita e addirittura operare il sorpasso in avvio di ultimo periodo; nel finale le Oranges fanno prevalere il maggiore tasso tecnico e si aggiudicano la sfida. Decisiva ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel pomeriggio odierno si sono disputati due match di recupero per laA1 di: vittoria esterna perin quel di, mentresi aggiudica lo scontro salvezza con. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria colper il Famila, che espugnacon il punteggio di 63-68 e si porta a due sole lunghezze dalla capolista Venezia. Dopo un primo tempo dominato e chiuso con sedici punti di vantaggio, le venete si addormentano nel terzo quarto e permettono alle molisane di rientrare in partita e addirittura operare il sorpasso in avvio di ultimo periodo; nel finale le Oranges fanno prevalere il maggiore tasso tecnico e si aggiudicano la sfida. Decisiva ...

