Attanasio, uno dei colpi letali esploso a bruciapelo. La perizia: «Non è stata un'esecuzione» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uno dei colpi che ha ferito mortalmente Luca Attanasio è stato esploso a bruciapelo. A distanza estremamente ravvicinata. Questo emerge dalla perizia medico legale. Un paio di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uno deiche ha ferito mortalmente Lucaè stato. A distanza estremamente ravvicinata. Questo emerge dallamedico legale. Un paio di...

SalernoSal : Stasera @La7tv cambia la sua programmazione. Dopo @OttoemezzoTW andrà in onda uno Speciale #atlantide sull’assassin… - Tg3web : Era stato premiato con il Premio Nassiriya per la Pace Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano nella Repubblica Dem… - RaffaeleFitto : A marzo avrebbe compiuto 31 anni #VittorioIacovacci, carabiniere ucciso nell'attentato in #Congo. Da settembre acca… - OperaFisista : Attanasio e Iacovacci uccisi da 4 proiettili in uno scontro a fuoco - Jovinow : #Attanasio e #Iacovacci uccisi da 4 proiettili in uno scontro a fuoco. Secondo quanto emerge dall'autopsia sarebber… -