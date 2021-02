Antonio Catricalà, una vita dedicata allo Stato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Antonio Catricalà si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa di Roma. Lascia una moglie, due figlie e un nipotino che amava moltissimo. E’ Stato un uomo delle istituzioni. Ha attraversato governi di tutti i colori, che hanno premiato la sua grande competenza e conoscenza della macchina amministrativa. Nato a Catanzaro nel 1952, si era laureato a Roma in giurisprudenza ma per tutta la vita è rimasto legatissimo alla Calabria. Diventa magistrato a 24 anni, a 27 era già avvocato dello Stato, a 30 consigliere di Stato. Ha collaborato con l’Ufficio legislativo della presidenza del Consiglio dei ministri ed è Stato capo di gabinetto in diversi ministeri: alla Funzione pubblica con Urbani (Berlusconi I – 1994) e poi con Frattini durante il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021)si è tolto lacon un colpo di pistola nella sua casa di Roma. Lascia una moglie, due figlie e un nipotino che amava moltissimo. E’un uomo delle istituzioni. Ha attraversato governi di tutti i colori, che hanno premiato la sua grande competenza e conoscenza della macchina amministrativa. Nato a Catanzaro nel 1952, si era laureato a Roma in giurisprudenza ma per tutta laè rimasto legatissimo alla Calabria. Diventa magistrato a 24 anni, a 27 era già avvocato dello, a 30 consigliere di. Ha collaborato con l’Ufficio legislativo della presidenza del Consiglio dei ministri ed ècapo di gabinetto in diversi ministeri: alla Funzione pubblica con Urbani (Berlusconi I – 1994) e poi con Frattini durante il ...

