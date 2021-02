America’s Cup, Wheatley: “New Zealand fa i 62 nodi in allenamento”. Barca di seconda generazione? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mancano dieci giorni all’inizio della battaglia campale tra Luna Rossa e Team New Zealand, l’attesissimo match race che mette in palio la America’s Cup: chi vincerà sette regate conquisterà il trofeo sportivo più antico al mondo. Sale la tensione nella baia di Auckland, dove i Kiwi partono con i favori del pronostico per difendere la Vecchia Brocca, ma l’equipaggio italiano si presenta con le carte in regola per poter tentare il colpaccio. Team Prada Pirelli si è imposto con estrema disinvoltura nella Prada Cup, asfaltando gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e i britannici di Ineos Uk (7-1 in finale) e ora vuole sognare in grande contro i fortissimi padroni di casa. Si preannuncia una contesa particolarmente palpitante a partire dal prossimo 6 marzo nel Golfo di Hauraki. Intanto si fanno previsioni e analisi. Luna Rossa ha regatato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mancano dieci giorni all’inizio della battaglia campale tra Luna Rossa e Team New, l’attesissimo match race che mette in palio laCup: chi vincerà sette regate conquisterà il trofeo sportivo più antico al mondo. Sale la tensione nella baia di Auckland, dove i Kiwi partono con i favori del pronostico per difendere la Vecchia Brocca, ma l’equipaggio italiano si presenta con le carte in regola per poter tentare il colpaccio. Team Prada Pirelli si è imposto con estrema disinvoltura nella Prada Cup, asfaltando gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e i britannici di Ineos Uk (7-1 in finale) e ora vuole sognare in grande contro i fortissimi padroni di casa. Si preannuncia una contesa particolarmente palpitante a partire dal prossimo 6 marzo nel Golfo di Hauraki. Intanto si fanno previsioni e analisi. Luna Rossa ha regatato ...

