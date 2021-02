Woody Allen rompe il silenzio sul documentario «Allen v Farrow» | «Un attacco feroce infarcito di falsità»

(Di martedì 23 febbraio 2021) «Un attacco feroce infarcito di falsità». È questo il commento di Woody Allen su Allen v. Farrow, il documentario di Amy Ziering e Kirby Dick commissionato da HBO che ha cercato di riaccendere l’attenzione sulle accuse di molestie sessuali contro il regista ai danni di Dylan, la figlia adottiva che secondo Mia Farrow sarebbe stata molestata da Allen quando aveva sette anni (la giustizia, per la cronaca, assolse Allen spiegando che il fatto non sussisteva). «I documentaristi non hanno alcun interesse nella verità, hanno passato anni collaborato furtivamente con i Farrow e i loro facilitatori» ha replicato Allen all’Hollywood Reporter spiegando che il contraddittorio dedicato a lui e alla moglie Soon-Yi è stato «solo di pochi giorni», non permettendo, quindi, al documentario di ospitare adeguatamente la loro versione dei fatti. https://www.youtube.com/watch?v=cKTOj7HnLbo

