Variante Covid, zona rossa in provincia Frosinone (Di martedì 23 febbraio 2021) “Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e presenza della Variante inglese. Per il Comune si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 24 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) “Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire lanel Comune di Torrice india causa della forte incidenza e presenza dellainglese. Per il Comune si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 24 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La7tv : #nonelarena Matteo Bassetti: 'Non ho il reparto pieno di varianti covid. Nella comunicazione bisogna fare molta att… - Adnkronos : #Varianteinglese covid, @MassimoGalli51: 'Ho avuto ragione dopo 2 giorni' - RobertoBurioni : Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando… - ettore_raimondo : RT @IrlandaOggi: Ci mancava solo la variante irlandese. Le vaccinazioni proseguono e i contagi calano, ma se la diffusione del #Covid non s… - wireditalia : Dai dati su 5,4 milioni di scozzesi i vaccini Pfizer-BioNTech e Oxford-AstraZeneca hanno ridotto i ricoveri rispett… -