Vaccino | circolare ministero | ok a dosi Astrazeneca fino a 65 anni esclusi i vulnerabili

agorarai : 'Sono d'accordo con le restrizioni perché è un momento cruciale. La circolazione delle varianti ora è critica perch… - TgLa7 : #Vaccino: Astrazeneca a 18-65enni tranne vulnerabili. E' quanto dispone la circolare del ministero della Salute, su… - Agenzia_Ansa : Innalzata da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino anti Covid di AstraZeneca. La decisione è stata pr… - DanielaPF75 : RT @TgLa7: #Vaccino: Astrazeneca a 18-65enni tranne vulnerabili. E' quanto dispone la circolare del ministero della Salute, sulla base di n… - Miti_Vigliero : RT @TgLa7: #Vaccino: Astrazeneca a 18-65enni tranne vulnerabili. E' quanto dispone la circolare del ministero della Salute, sulla base di n… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino circolare

Ilcontro il Covid di AstraZeneca potrà essere somministrato alle persone di età fino a 65 anni . Ladel ministero della Salute ha aggiornato le disposizione riguardanti la ...... è stata emanata ladel ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere ilsviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford. La decisione, come ...Emergenza Covid-19: arriva l’estensione per il vaccino AstraZeneca che potrà essere somministrato dai 18 fino ai 65 anni Il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca potrà essere utilizzato “nella fa ...Il vaccino di AstraZeneca può essere utilizzato anche tra coloro che hanno 56 e 65 anni (nati cioè nel 1959). E' uscita la circolare del ministero alla Salute che introduce la novità per tutti coloro ...