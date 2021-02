Ultimo saluto agli escursionisti morti sul Velino, l'Abruzzo si stringe alle famiglie (Di martedì 23 febbraio 2021) L'Aquila - L'Abruzzo si è stretto con le massime autorità politiche al ricordo di Valeria Mella, 25 anni, Tonino Durante, 60 anni, Gian Mauro Frabotta, 33 e Gianmarco Degni 26 anni, i quattro escursionisti che hanno perso la vita durante una escursione sul Monte Velino il 24 gennaio scorso. In prima fila alle esequie il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio affiancato dal presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso e dal sindaco del capoluogo di Regione Pierluigi Biondi. Oltre al sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, presenti molti primi cittadini dei comuni della Marsica con indosso la fascia tricolore. Presenti anche gli assessori regionali Liris e Imprudente. Il Gonfalone della Regione era listato a lutto. "In questo giorno che è di dolore e di commozione - spiega l'assessore ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 febbraio 2021) L'Aquila - L'si è stretto con le massime autorità politiche al ricordo di Valeria Mella, 25 anni, Tonino Durante, 60 anni, Gian Mauro Frabotta, 33 e Gianmarco Degni 26 anni, i quattroche hanno perso la vita durante una escursione sul Monteil 24 gennaio scorso. In prima filaesequie il presidente della RegioneMarco Marsilio affiancato dal presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso e dal sindaco del capoluogo di Regione Pierluigi Biondi. Oltre al sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, presenti molti primi cittadini dei comuni della Marsica con indosso la fascia tricolore. Presenti anche gli assessori regionali Liris e Imprudente. Il Gonfalone della Regione era listato a lutto. "In questo giorno che è di dolore e di commozione - spiega l'assessore ...

AgenziaH : RT @EPalazzotto: Un'immagine potente e devastante è stata raccolta da #Moonbird di @SeaWatchItaly. È il momento in cui i naufraghi a bordo… - Trinity87770892 : RT @EPalazzotto: Un'immagine potente e devastante è stata raccolta da #Moonbird di @SeaWatchItaly. È il momento in cui i naufraghi a bordo… - meomonti : RT @EPalazzotto: Un'immagine potente e devastante è stata raccolta da #Moonbird di @SeaWatchItaly. È il momento in cui i naufraghi a bordo… - Ale_Krauta : RT @EPalazzotto: Un'immagine potente e devastante è stata raccolta da #Moonbird di @SeaWatchItaly. È il momento in cui i naufraghi a bordo… - RRmpinero : RT @EPalazzotto: Un'immagine potente e devastante è stata raccolta da #Moonbird di @SeaWatchItaly. È il momento in cui i naufraghi a bordo… -