Uccide l’ex moglie con un accetta e poi tenta il suicidio: un nuovo tremendo femminicidio (Di martedì 23 febbraio 2021) Ha ucciso l’ex moglie colpendola alla gola con un’accetta e poi ha tentato il suicidio rivolgendo la lama contro se stesso. La tragedia è avvenuta a Cortesano, in zona Maso Saracini, un piccolo centro a pochi chilometri da Trento. La 42enne Deborah Saltori è morta a causa della profonda ferita alla carotide inferta dall’ex marito Lorenzo Cattoni, 39enne L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Ha uccisocolpendola alla gola con un’e poi hato ilrivolgendo la lama contro se stesso. La tragedia è avvenuta a Cortesano, in zona Maso Saracini, un piccolo centro a pochi chilometri da Trento. La 42enne Deborah Saltori è morta a causa della profonda ferita alla carotide inferta dalmarito Lorenzo Cattoni, 39enne L'articolo NewNotizie.it.

