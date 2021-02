Traffico Roma del 23-02-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 febbraio 2021) Luceverdebuona giornata e ben trovati a questo aggiornamentointenso e incidenti per un incidente avvenuto tra ponte Garibaldi e via Arenula code sul lungotevere in direzione Ara Pacis Piazza del Popolo incidente sulla circonvallazione Cornelia rallentamenti nelle vie circostanti compresa la via Aurelia a partire dal raccordo incidente anche sul Raccordo Anulare sulla rampa di ingresso dell’autostrada-fiumicino immette sulla carreggiata esterna del raccordo in direzione della via del mare e della Pontina intanto sulla Cassia abbiamo coda pertra la storta e la Giustiniana si è in coda sulla via Flaminia 3 raccordo e Tor di Quinto sulla tangenziale incolonnamenti Tra Batteria Nomentana e la via Salaria verso lo stadio e poi sul tratto Urbano dell’a24 abbiamo cose tra via Togliatti e la ...