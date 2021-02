Testo di Quando Ti Sei Innamorato di Orietta Berti a Sanremo 2021, il racconto di una passione (Di martedì 23 febbraio 2021) Quando Ti Sei Innamorato di Orietta Berti è un salto nel tempo. Lei, l’usignolo di Cavriago, ha tanto da insegnare alla musica italiana in questo 2021 pieno di novità in termini di artisti in gara ma soprattutto segnato dall’angoscia per una pandemia che ancora non ci abbandona. Orietta Berti è un pezzo di storia, e ancora oggi sceglie di partecipare al Festival di Sanremo 2021 come concorrente. Per l’occasione si presenta con un brano scritto da Francesco Boccia, Ciro Esposito e Marco Rettani e composto in collaborazione con Pasquale Mammaro. Non ci sarà un’evoluzione nel sound e nell’impianto lessicale: Quando Ti Sei Innamorato di Orietta Berti è un brano di altri ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)Ti Seidiè un salto nel tempo. Lei, l’usignolo di Cavriago, ha tanto da insegnare alla musica italiana in questopieno di novità in termini di artisti in gara ma soprattutto segnato dall’angoscia per una pandemia che ancora non ci abbandona.è un pezzo di storia, e ancora oggi sceglie di partecipare al Festival dicome concorrente. Per l’occasione si presenta con un brano scritto da Francesco Boccia, Ciro Esposito e Marco Rettani e composto in collaborazione con Pasquale Mammaro. Non ci sarà un’evoluzione nel sound e nell’impianto lessicale:Ti Seidiè un brano di altri ...

