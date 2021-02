Perimetro cyber | siamo quasi a metà Ok delle Camere al secondo Dpcm

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nei giorni scorsi le commissioni di Camera e Senato hanno dato il loro via libera (con rilievi) allo schema deldecreto del presidente del Consiglio dei ministri suldi sicurezza nazionale cibernetica. Si tratta del regolamento “in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto surreni, sistemi informativi e servizi informativi” che, come spiegato precedentemente su Formiche.net, ha già incassato il parere del Consiglio di Stato. Ilprevede che in caso di incidenti gravi (infezione, guasto, installazione, movimenti laterali e azioni sugli obiettivi) gli oltre 100 soggetti individuati nelavranno un’ora per notificarlo al Csirt (Computer Security Incident Response Team) del Dis. Il 9 febbraio scorso la commissione Difesa del Senato ha espresso osservazioni favorevoli con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Perimetro cyber

Cyber Security 360

Dalla sicurezza fisica degli impianti a quella, Itelyum si affida ad Axitea per la propria protezione, in un processo che si estende, più in ... interne ed esterne al suo, ma anche a ...... che uscivano dalaziendale, ha sicuramente beneficiato di un maggiore controllo e minore ... Tutte queste osservazioni mettono in luce un elemento cruciale delladefense: molto spesso, è ...Il prossimo 25 febbraio alle 11 è in programma il webinar “Future of Security”, dedicato alle soluzioni di cybersecurity."Ritengo fondamentale per la Difesa il potenziamento delle misure di sicurezza informatica dell'intero 'Sistema Paese', per questo è ...