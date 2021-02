Nuoto di fondo | azzurri divisi tra Roma e Cervinia in vista dei primi appuntamenti stagionali

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’Italia deldisi divide traper preparare al meglio i prossimi, tra World Series, Europei e, soprattutto, Olimpiadi. Da fine gennaio sono al lavoro aRachele Bruni e Mario Sanzullo, entrambi già qualificati a Tokyo, come Gregorio Paltrinieri, il quale è invece da metà febbraio nel gruppo di, assieme a Domenico Acerenza, Dario Verani, Arianna Bridi e Barbara Pozzobon. Così al sito federale il tecnico Fabrizio Antonelli: “Stiamo svolgendo un periodo di lavoro molto impegnativo, cercando di unire quantità e qualità, approfittando delle ottime condizioni logistiche che sapevamo di trovare qui. I ragazzi svolgono 10 sedute in acqua settimanali, 3 in palestra più 2 sessioni di esercizi ...

Olimpiadi, Europei ma anche Swim World Series Fina. Due gruppi di azzurri affineranno in montagna le proprie armi in vista della superaffollata stagione agonistica in una location inedita e affascinan ...