L'attivista indiana Disha Ravi arrestata per aver creato e condiviso un documento Google (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono mesi che in India, decine di migliaia di agricoltori marciano per protestare contro le leggi sulla liberalizzazione del commercio agricolo. Il governo Modi alla fine dello scorso settembre ha fatto approvare tre leggi con lo scopo di liberalizzare la vendita di prodotti agricoli per il raggiungimento del mercato unico. Da novembre scorso sono iniziate le proteste degli agricoltori, sostenuti da uno sciopero con 250 milioni di adesioni, che hanno comportato da parte delle autorità un blocco di internet e dei social media per la repressione fino ad arrivare all'arresto di Disha Ravi, 22enne attivista ambientalista – conosciuta come la "Greta Thunberg indiana" – che è stata accusata e incarcerata per aver creato un un documento Google Doc che contiene le linee guida ...

