Italiano scampato all'attentato in Congo, la sorella: "Sta bene" (Di martedì 23 febbraio 2021) "Mio fratello sta bene". Lo ha confermato, raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos, Maria Grazia Leone , dottoressa odontoiatra con studio a Prato , sorella di Rocco Leone , direttore aggiunto del ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 febbraio 2021) "Mio fratello sta". Lo ha confermato, raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos, Maria Grazia Leone , dottoressa odontoiatra con studio a Prato ,di Rocco Leone , direttore aggiunto del ...

iltirreno : È pratese l'unico italiano sopravvissuto all'agguato in Congo - qn_lanazione : E' pratese l'italiano scampato al tragico agguato in #Congo. Parla l'amico - IlTirrenoPrato : Rocco Leone da 20 anni lavora in un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare: è uscito il… - alfamedeo : @mygodprova @CgaMaths @MMmarco0 Però per l'amico si vive in un film di Carpenter, con la variante zombie. Che poi f… -