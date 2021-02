Il pop italiano avrebbe proprio bisogno di un Banksy

Leggi su optimagazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Si chiama evoluzione. Non necessariamente di progresso, comunque volendo anche di quello. Diciamo però che ci concentriamo sul concetto di evoluzione. La natura ci pone di fronte milioni di esempi. Ne prendo uno a caso, che so?, le dita palmate. Quei volatili che sono soliti stare in acqua, le papere, le oche, le anatre, mai capita per altro la differenza precisa tra i vari generi, hanno le dita palmate delle zampe, sempre che si chiamino dita anche quelle delle zampe, perché così è più facile per loro nuotare. La natura si è adeguata a una comprovata necessità, per usare un giro di parole piuttosto in voga in questi mesi, e ha fornito a quei volatili il corrispettivo delle nostre pinne, nel senso di quelle che qualche scalmanato fissato col nuoto indossa per fare immersioni al mare, non certo mie. Senza le dita palmate quei pennutiro faticato di più, ma la ...