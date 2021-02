«Ibra-Sanremo? Evidentemente aveva bisogno di riposare»

Gazzetta_it : #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - AntoVitiello : Tapiro d'oro per #Ibrahimovic. Sul derby: 'È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla pr… - Gazzetta_it : #Sacchi: 'L'Inter ha fatto il salto, ora domini di più. Il Milan paga anche le sue furbizie. Ibra a Sanremo, il clu… - _enz29 : RT @CalcioFinanza: #Berlusconi: «#Ibra a #Sanremo? Evidentemente aveva bisogno di riposare» - Fraboys69 : RT @CalcioFinanza: #Berlusconi: «#Ibra a #Sanremo? Evidentemente aveva bisogno di riposare» -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra Sanremo

Sky Sport

Non vedo questo grande problema di", ha affermato Mihajlovic, tra l'altro pure lui ospite per una sera di Amadeus . L'allenatore del Bologna canterà con Ibrahimovic anche se non sono ...BOLOGNA. 'Sefosse venuto al Bologna - ha risposto lunedì sera Sinisa Mihajlovic nel programma Tiki Taka su Mediaset - ? Oggi saremmo in Europa League. Lui acon me? Se io fossi il suo allenatore non ...Il Milan si fida di Ibrahimovic e non ha dubbi sul fatto che metterà al primo posto la squadra anche durante i giorni del festival di Sanremo. Come riporta il Corriere della ...Zlatan Ibrahimovic, dal 2 al 6 marzo, sarà ospite fisso del Festival di Sanremo. I sostenitori del Milan, sui social, esprimono tutto il loro disappunto ...