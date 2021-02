Horizon Forbidden West previsto per il 2021 | Sony si dice ' fiduciosa'

(Di martedì 23 febbraio 2021)aveva già stilato la sua roadmap per quanto riguarda i giochi first party per PlayStation 5 in uscita quest'anno. Purtroppo siamo nel mezzo di una pandemia ed i rinvii di alcuni giochi non sono affatto rari: l'ultimo titolo di casaad essere stato rinviato al 2022 è proprio Gran Turismo 7 a causa delle "sfide di produzione legate alla pandemia da COVID-19". Cosa devono quindi aspettarsi i fan quest'anno? Attraverso un'intervista con GQ, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha detto che"si sente abbastanza" per Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart ein uscita quest'anno. "Ci sentiamo abbastanza fiduciosi con le uscite quest'anno di Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e...

infoitscienza : Horizon Forbidden West: la doppiatrice di Aloy svela nuovi dettagli - infoitscienza : Horizon Forbidden West è “più grande e migliore del primo”, parla la doppiatrice di Aloy - infoitscienza : Horizon Forbidden West – l’interprete di Aloy rilascia news sulla produzione e assicura: “lo amerete” - infoitscienza : Horizon Forbidden West sarà più grande e migliore del predecessore, lo dice Aloy in persona - infoitscienza : Horizon: Forbidden West è molto più grande di Zero Dawn stando alle parole della doppiatrice di Aloy -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Forbidden

La nuova gamma include t - shirt con le grafiche originali diWest in tre colori diversi, oltre a nuovi bicchieri e borracce con design inediti che raffigurano alcuni degli elementi ...Molti attendono con ansia Ratchet and Clank: Rift Apart,West e il sequel di God of War. Tuttavia, alcuni fan sono entusiasti di progetti che non esistono nemmeno, come un gioco ...Sony aveva già stilato la sua roadmap per quanto riguarda i giochi first party per PlayStation 5 in uscita quest'anno. Purtroppo siamo nel mezzo di una pandemia ed i rinvii di alcuni giochi non sono a ...Sony ha annunciato nelle scorse ore che lo Store PlayStation Gear è ora disponibile in numerosi paesi europei, offrendo ai fan PlayStation una vastissima selezione di articoli. In occasione di questa ...