Dying Light 2 | sviluppo in alto mare per via delle condizioni di lavoro all' interno di Techland?

Skelevra2 : @Falconero1987 Io voglio sape quando cavolo faranno uscire Dying Light 2 - Nicco2D : @RpgBox77 Una cosa però deve assolutamente fare MS al più presto, chiudere l'affare Bethesda, annunciare l'esclusiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Dying Light

Everyeye Videogiochi

... cui fa da seguito il rigurgito martellante di Sex andin hight society, sferzante e ... Mentra l'inaspettata gioia della bizzarra conclusiva The world's a mess; it's in my kiss fa pensare a...Discussions seem inappropriate out of respect for the many losses (and still). Nonetheless, ... While everyone was busy because that was theat the end of the tunnel, the Italian government ...Lo sviluppo di Dying Light 2, secondo un report, sarebbe minato da un ambiente di lavoro tossico all'interno del team di sviluppo, Techland.Il sito The Gamer ha pubblicato quest’oggi un report riguardante lo stato interno di Techland, studio polacco al lavoro su Dying Light 2, e sembra che ci siano diversi problemi nel team. Questo report ...