Caso Suarez | per il gip il calciatore aveva le domande

(Di martedì 23 febbraio 2021) In un provvedimento legato all’inchiesta che coinvolge anche gli ormai ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia, il giudice per le indagini preliminari ha parlato di «ammissione del» di «avere ricevuto dalla prof. Spina» il file con il testo dell’ormai tanto discusso esame di italiano. Lo ha fatto motivando la decisione di respingere L'articolo

ZZiliani : A chiudere ogni dubbio sulla truffa è stato #Suarez: “Sì, mi hanno spedito a casa le domande dell’esame”. Amen. Ora… - fattoquotidiano : Caso Suarez, il giudice: “Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto le domande” - Adnkronos : Caso #Suarez, il gip: 'Calciatore ha ammesso di aver ricevuto testo esame' - pameladiverona : RT @ZZiliani: A chiudere ogni dubbio sulla truffa è stato #Suarez: “Sì, mi hanno spedito a casa le domande dell’esame”. Amen. Ora vediamo s… - TUTTOJUVE_COM : Caso Suarez, il gip conferma: 'Il calciatore ha ammesso di aver ricevuto il testo dell'esame' -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

Si arricchisce di un nuovo capitolo ilLuis, l'ex attaccante del Barcellona, oggi all'Atletico Madrid, che era giunto in Italia la scorsa estate per sottoporsi all'esame di italiano di modo da ottenere la cittadinanza del ...2 Luissapeva . Lo afferma il Giudice per le indagini preliminari suldell'esame farsa di Perugia. Come riporta l' Ansa , infatti, il gip parla di ' ammissione del calciatore' di 'avere ...Ennesimo capitolo nella spinosa vicenda relativa a Luis Suarez e all’esame farsa sostenuto all’Università per stranieri di Perugia per l’ottenimento del passaporto italiano. Il gip ha infatti respinto ...Il gip ha parlato di «ammissione del calciatore Suarez» di «avere ricevuto dalla prof. Spina» il file con il testo dell’ormai tanto discusso esame di italiano.