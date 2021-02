Campionessa di pole dance si suicida a 27 anni: “Depressa perché con il lockdown non poteva più esibirsi” (Di martedì 23 febbraio 2021) La Campionessa di pole dance, due volte vincitrice di Miss pole dance UK, Jessica Norris si è suicidata a 27 anni. La ragazza, originaria di Bolton, nell’hinterland di Manchester, nel Regno Unito, combatteva contro la depressione da quando era un’adolescente ed era riuscita ad uscirne, ma la chiusura della palestra dove si allenava e il blocco di tutte le competizioni a cui avrebbe dovuto partecipare a causa dell’epidemia di Covid l’hanno fatta precipitare nuovamente nel baratro della malattia. Jessica Norris era stata trovata impiccata nella sua camera da letto il 15 giugno scorso e ora la polizia ha chiuso le indagini sulla sua morte, archiviando definitivamente il caso come suicidio dovuto alla depressione. Come si legge sul Daily Mail, gli inquirenti hanno fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Ladi, due volte vincitrice di MissUK, Jessica Norris si èta a 27. La ragazza, originaria di Bolton, nell’hinterland di Manchester, nel Regno Unito, combatteva contro la depressione da quando era un’adolescente ed era riuscita ad uscirne, ma la chiusura della palestra dove si allenava e il blocco di tutte le competizioni a cui avrebbe dovuto partecipare a causa dell’epidemia di Covid l’hanno fatta precipitare nuovamente nel baratro della malattia. Jessica Norris era stata trovata impiccata nella sua camera da letto il 15 giugno scorso e ora la polizia ha chiuso le indagini sulla sua morte, archiviando definitivamente il caso come suicidio dovuto alla depressione. Come si legge sul Daily Mail, gli inquirenti hanno fatto ...

Noovyis : (Campionessa di pole dance si suicida a 27 anni: “Depressa perché con il lockdown non poteva più esibirsi”) Playhi… - FQMagazineit : Campionessa di pole dance si suicida a 27 anni: “Depressa perché con il lockdown non poteva più esibirsi” - mummy53690440 : GRAN BRETAGNA Campionessa di pole dance suicida a 27 anni: «Depressa per il lockdown, non poteva gareggiare» - ilmessaggeroit : #Covid, campionessa di pole dance suicida a 27 anni: «Depressa per il lockdown, non poteva gareggi... -