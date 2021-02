Bugo e quel crollo nervoso | “A letto sei mesi” | poi l’incontro con la moglie

WestRaymond3 : Pure la canzone di Bugo mi ispira, ma quel riferimento al dittatore nel ritornello inzomma ?? - CriticonaReale : RT @FioreAppassito2: Bugo tornerà su quel palco e finirà la pandemia ?? #Sanremo - FioreAppassito2 : Bugo tornerà su quel palco e finirà la pandemia ?? #Sanremo - ahoy_mat : Ma vi ricordate IL DEVASTO qua sopra quando andò in onda questa scena? Era tardissimo, una tl impazzita in quel mo… - AleJFc38 : Quel giorno preciso? Impossibile..ma di quei giorni ricordo le mattine a portare il cane a passeggio e tutti erano… -

Cristian Bugatti, questo il vero nome del cantante diventato famoso a Sanremo 2020, ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita ...Leggi anchea Sanremo 2021: "Gli alternativi ci vanno per divertirsi, io per spaccare" Goldn, ... ma non vuole che il suo suono venga incasellato inmondo. Anche i classici generi gli ...Cristian Bugatti, questo il vero nome del cantante diventato famoso a Sanremo 2020, ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita privata ...Copertina sanremese di Tv Sorrisi e Canzoni. Il quadretto è quello tradizionale: attorno al conduttore Amadeus, schierati in grande spolvero, ci sono tutti i big protagonisti della kermesse (ma si tra ...