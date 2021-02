AstraZeneca per i soggetti fino ai 65 anni: c’è il via libera del Ministero (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Via libera ufficiale da parte del Ministero della Salute all’utilizzo del vaccino AstraZeneca per i soggetti fino ai 65 anni di età, ad esclusione delle persone “estremamente vulnerabili”. Una nuova circolare del dicastero allarga infatti la platea di coloro che potranno ricevere questo tipo di dosi, estendendo appunto il limite massimo per le somministrazioni da 55 a 65 anni, mentre i tagli registrati finora nell’approvvigionamento previsto di vaccini anti-Covid stanno portando ad una riprogrammazione dei piani vaccinali nelle Regioni. La decisione sul farmaco AstraZeneca è stata presa dopo il parere della Commissione dell’Agenzia italiana del farmaco e, come precisa la circolare ministeriale, arriva ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Viaufficiale da parte deldella Salute all’utilizzo del vaccinoper iai 65di età, ad esclusione delle persone “estremamente vulnerabili”. Una nuova circolare del dicastero allarga infatti la platea di coloro che potranno ricevere questo tipo di dosi, estendendo appunto il limite massimo per le somministrazioni da 55 a 65, mentre i tagli registratira nell’approvvigionamento previsto di vaccini anti-Covid stanno portando ad una riprogrammazione dei piani vaccinali nelle Regioni. La decisione sul farmacoè stata presa dopo il parere della Commissione dell’Agenzia italiana del farmaco e, come precisa la circolare ministeriale, arriva ...

