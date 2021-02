Arisa al Festival di Sanremo 2021 con Potevi fare di più: il testo della canzone completo (Di martedì 23 febbraio 2021) Arisa torna di nuovo sul palco dell’Ariston la prossima settimana per il Festival di Sanremo 2021. Per lei è un luogo magico, visto il grande successo che ha sempre ottenuto, tanto che nessuno dimentica La notte e Sincerità. Fra una settimana salirà sul palco col brano Potevi fare di più, scritto da Gigi D’Alessio. Arisa: il testo di Potevi fare di più Per i fan che non riescono ad attendere l’inizio del Festival per sentire la canzone per la prima volta, Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato in anteprima il testo di Potevi fare di più. Lasciarsi adesso non fa più male non è importanteCosa ci importa di quello che può dire la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021)torna di nuovo sul palco dell’Ariston la prossima settimana per ildi. Per lei è un luogo magico, visto il grande successo che ha sempre ottenuto, tanto che nessuno dimentica La notte e Sincerità. Fra una settimana salirà sul palco col branodi più, scritto da Gigi D’Alessio.: ildidi più Per i fan che non riescono ad attendere l’inizio delper sentire laper la prima volta, Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato in anteprima ildidi più. Lasciarsi adesso non fa più male non è importanteCosa ci importa di quello che può dire la ...

giaestrismo : Random preso perché palesemente ultimo classificato (dà bonus) Coma Cose colpo low cost, rivelazione del Festivàl… - ifigurantidisa1 : #FantaSanremo Come si posizionerà #Arisa con la sua #Potevifaredipiù ? #Sanremo2021 #festivaldisanremo #ariston… - IsaeChia : #Sanremo2021, da #FrancescaMichielin e #Fedez a #Irama ecco come si stanno preparando i cantanti al #Festival… - _elisarcastic : @moonflovers Arisa merita vendetta per tanti festival ma io sono pronta - GQitalia : Due volte vincitrice, torna per la settima volta al festival, dove ormai è di casa #arisa #sanremo2021 -