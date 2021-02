Addio a Franco Cassano | padre del pensiero meridiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) È morto questa mattina il sociologo ed ex parlamentare, sopraffatto a 77 anni da una malattia contro cui lottava da tempo. Nato il 3 dicembre 1943 ad Ancona,era professore ordinario di Sociologia e Sociologia dei Processi culturali e comunicativi all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Tra i maggiori esponenti dell’école barisienne dei Vacca, De Felice, De Giovanni, Amoruso e compagni critici rispetto all’arroccamento del Pci. Alle elezioni politiche del 2013 il sociologo era stato eletto deputato per il Partito Democratico.Autore noto fin dagli anni ’70,era considerato ildel “nuovo meridionalismo”. Tra le sue opere più importanti “Il” e “L’umiltà del male”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Esponente fra i più giovani della corrente di pensiero politico definita "école barisienne", con tra gli altri Beppe Vacca e Biagio De Giovanni. Alle elezioni politiche del 2013 era stato eletto