3 donne aggredite e uccise nelle ultime 24 ore: la lunga scia di sangue lasciata dai compagni killer (Di martedì 23 febbraio 2021) 3 donne aggredite e uccise nelle ultime 24 ore: una lunga scia di sangue, lasciata dai compagni killer. Da Trento a Ferrara, passando per Torino. È questo, l'ultimo crocevia dell'orrore sanguinario agito contro donne, mogli, madri, ex compagne, segnala questo triangolo della morte. Tre aggressioni brutali in solo 24 ore, registrate ieri, nel nord Italia. Ma la localizzazione geografica, purtroppo, non è il solo denominatore comune tra i femminicidi appena compiuti. Ferocia e rancore, uniti all'incapacità di gestire una separazione, si assommano infatti a una violenza incontenibile, volta ad uccidere. Sono delle esecuzioni, quelle inferte alle vittime. Delle condanne a morte troppo ...

