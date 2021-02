Tutela+ (gestione degli incidenti stradali), intesa con Viasat (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutela+ annuncia la nuova partnership con Viasat, eccellenza italiana nei servizi di sicurezza satellitare. L’obiettivo dell’intesa è la realizzazione di un progetto in grado di ampliare i servizi di protezione e tutela legale per imprese e privati in caso di incidenti stradali. Tutela+ è il gruppo leader nella gestione e risarcimento danni, servizi di consulenza legale e pronto intervento. Viasat è un’azienda leader a livello internazionale nel settore dei servizi di sicurezza satellitare e tra le principali realtà nel settore della telematica di bordo e della localizzazione satellitare nell’area europea. Utilizza le migliori e più moderne tecnologie telematiche per garantendo la sicurezza dei loro veicoli e propri clienti. È anche un’eccellenza ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021)annuncia la nuova partnership con, eccellenza italiana nei servizi di sicurezza satellitare. L’obiettivo dell’è la realizzazione di un progetto in grado di ampliare i servizi di protezione e tutela legale per imprese e privati in caso diè il gruppo leader nellae risarcimento danni, servizi di consulenza legale e pronto intervento.è un’azienda leader a livello internazionale nel settore dei servizi di sicurezza satellitare e tra le principali realtà nel settore della telematica di bordo e della localizzazione satellitare nell’area europea. Utilizza le migliori e più moderne tecnologie telematiche per garantendo la sicurezza dei loro veicoli e propri clienti. È anche un’eccellenza ...

