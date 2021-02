The Transporter Legacy: ecco perché Jason Statham ha rinunciato al sequel (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jason Statham ha deciso di non recitare in The Transporter Legacy per una ragione diversa da quella diffusa dallo studio cinematografico. Secondo lo studio cinematografico Jason Statham ha deciso di non interpretare nuovamente Frank Martin nel sequel della saga, The Transporter Legacy, dopo che i produttori gli hanno confessato di non essere in grado di pagare gli 11 milioni di sterline richiesti dall'attore inglese. Statham, d'altro canto, intervistato da Vulture ha fornito una sua personale versione dei fatti: "È stata ovviamente una grande esperienza per me fare quei film e mi sarebbe indubbiamente piaciuto continuare a girarli per anni e anni. Ma volevano che firmassi e che girassi al buio altre tre pellicole senza ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha deciso di non recitare in Theper una ragione diversa da quella diffusa dallo studio cinematografico. Secondo lo studio cinematograficoha deciso di non interpretare nuovamente Frank Martin neldella saga, The, dopo che i produttori gli hanno confessato di non essere in grado di pagare gli 11 milioni di sterline richiesti dall'attore inglese., d'altro canto, intervistato da Vulture ha fornito una sua personale versione dei fatti: "È stata ovviamente una grande esperienza per me fare quei film e mi sarebbe indubbiamente piaciuto continuare a girarli per anni e anni. Ma volevano che firmassi e che girassi al buio altre tre pellicole senza ...

