Tesla, profitti da bitcoin potrebbero superare l'intero utile 2020 (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Tesla, l'azienda fondata da Elon Musk e specializzata nella produzione di auto elettriche, potrebbe aver guadagnato più con le operazioni in bitcoin nell'arco di un mese che con la vendita di auto dell'intero 2020. Secondo l'analisi di Daniel Ives, analista di Wedbush Securities, la società è sulla traiettoria per guadagnare un miliardo di dollari dalle sue operazioni in criptovalute. A inizio mese, Tesla aveva annunciato di aver acquistato bitcoin per 1,5 miliardi di dollari, e di prevedere di iniziare ad accettare la criptovaluta come forma di pagamento per i propri prodotti nel prossimo futuro Tesla non ha fornito dettagli sull'esatta data in cui ha fatto gli acquisti o sul prezzo pagato, però si posso fare delle ipotesi sui suoi guadagni prendendo ...

