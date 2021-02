Tennis | Ranking ATP 22 febbraio | Novak Djokovic sempre più numero 1 Medvedev supera Thiem Matteo Berrettini nella top-10

OA_Sport : #Tennis, Ranking ATP (22 febbraio): Novak #Djokovic sempre più numero 1. #Medvedev supera #Thiem. Matteo… - OA_Sport : #Tennis, Ranking WTA (22 febbraio): Ashleigh #Barty ancora in testa, #Osaka scavalca #Halep. Camila #Giorgi la migl… - paoloangeloRF : RT @lorenzofares: Lorenzo #Musetti ???? esce sconfitto dalla finale Challenger di Biella 2, battuto da Soonwoo Kwon ???? 62 63 Il coreano, 97… - apicella57 : RT @lorenzofares: Lorenzo #Musetti ???? esce sconfitto dalla finale Challenger di Biella 2, battuto da Soonwoo Kwon ???? 62 63 Il coreano, 97… - lorenzofares : Lorenzo #Musetti ???? esce sconfitto dalla finale Challenger di Biella 2, battuto da Soonwoo Kwon ???? 62 63 Il corean… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Ranking

OA Sport

Il prossimo è il numero di settimane in vetta almondiale: l 8 marzo saranno 311 , una in più del fuoriclasse di Basilea che dopo oltre 13 mesi tornerà finalmente in campo a Doha.Il ...Grazie al successo, appena arrivato, il serbo mantiene salda la prima posizione neldavanti allo spagnolo Rafael Nadal e, da lunedì 8 marzo, arriverà il record come numero di settimane in ...Ieri si sono conclusi gli Australian Open 2021 che hanno confermato al primo posto del ranking ATP Novak Djokovic che con il trionfo nel primo Slam della stagione resta saldamente in vetta. Alle sue s ...Gli Australian Open 2021 andati in archivio da soli due giorni hanno ridisegnato la top-10 del ranking WTA. Nessuna novità in vetta con Ashleigh Barty che nonostante sia stata eliminata ai quarti dell ...