Tennis, Novak Djokovic: “Orgoglioso di come ho gestito l’infortunio. Danno maggiore, mi prenderò del tempo per recuperare” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un altro torneo fantastico, la diciottesima perla a livello Slam di una carriera sempre più eccezionale. Novak Djokovic è riuscito a trionfare agli Australian Open battendo in finale Daniil Medvedev. Da ricordare che il cammino del serbo in terra oceanica non era iniziato al meglio a causa di un infortunio. Il suo commento in conferenza stampa, riportato da Tennis World Italia: “Ci sono persone che dubitano di me; questo mi ferisce. Ho imparato che non puoi piacere a tutti e che riceverò critiche qualunque cosa io faccia o dica. Sono umano ed è evidente che queste mi feriscono, ma sono riuscito a gestire molto bene la situazione”. Sull’infortunio: “Non ho festeggiato molto. Sono tornato molto tardi in albergo, ma ho solo cenato con il mio team, ascoltato musica ed iniziato a fare le valigie. Sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un altro torneo fantastico, la diciottesima perla a livello Slam di una carriera sempre più eccezionale.è riuscito a trionfare agli Australian Open battendo in finale Daniil Medvedev. Da ricordare che il cammino del serbo in terra oceanica non era iniziato al meglio a causa di un infortunio. Il suo commento in conferenza stampa, riportato daWorld Italia: “Ci sono persone che dubitano di me; questo mi ferisce. Ho imparato che non puoi piacere a tutti e che riceverò critiche qualunque cosa io faccia o dica. Sono umano ed è evidente che queste mi feriscono, ma sono riuscito a gestire molto bene la situazione”. Sul: “Non ho festeggiato molto. Sono tornato molto tardi in albergo, ma ho solo cenato con il mio team, ascoltato musica ed iniziato a fare le valigie. Sono ...

