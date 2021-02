Romagnoli in crisi: serve rifiatare? Intanto il Milan riflette... (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole pensate e utilizzate sui social dopo il derby, sono da vero capitano: 'Metterci la faccia quando va tutto bene è facile, ma è importante farlo anche oggi. Cadere fa parte del gioco del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole pensate e utilizzate sui social dopo il derby, sono da vero capitano: 'Metterci la faccia quando va tutto bene è facile, ma è importante farlo anche oggi. Cadere fa parte del gioco del ...

Ultime Notizie dalla rete : Romagnoli crisi Romagnoli in crisi: serve rifiatare? Intanto il Milan riflette... Ad Alessio Romagnoli va dato atto di aver messo la faccia anche nei rari casi in cui il Milan nell'ultimo anno non è andato come doveva. Come al termine della figuraccia contro lo Spezia, quando ...

Milan - Inter: nerazzurri perfetti allungano in vetta e stendono il Milan in difficoltà Il Milan dopo aver perso la 'testa' della classifica perde anche il derby ed ora è iniziata la crisi. L' Inter al primo acuto si trova in vantaggio. Lukaku mette in mezzo un pallone basso, ... Romagnoli ...

Ogni maledetto lunedì – Il giorno dopo Milan 0-3 Inter: Romagnoli è ancora a San Siro a cercare di fermare Lukaku Lunedì scorso con la sconfitta del Milan contro lo Spezia e la vittoria dell’Inter con la Lazio, i nerazzurri tornano primi nel girone di ritorno dopo un decennio. Così ci siamo chiesti: ma gli uomini ...

