Pirlo: "Noi l'anti-Inter? Tutte quelle dietro sono antagoniste" (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo il 3-0 al Crotone: "Dieci anni fa pensavo a giocare e a vincere da giocatore. Ora ho un altro mestiere, un altro compito, però facendo dall'altra parte.Noi l'anti-Inter? Tutte quelle che stanno dietro l'Inter sono le antagoniste, cercheremo di lottare". Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

