Pagamenti in ritardo ai fornitori: multa da 700mila euro al Psg

Pesante multa in arrivo per il Paris Saint Germain. La DIRECCTE (Direzione regionale per le imprese, la concorrenza, i consumi, il lavoro e l'occupazione) ha infatti appena annunciato sul suo sito ufficiale che il club della capitale è stato multato di 700.000 euro per il ritardato pagamento di alcune fatture ai suoi fornitori.

