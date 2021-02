Minaccia la moglie con una motosega | fermato dai carabinieri | subisce un Tso

SikilyNews : - manduriaoggi : #Cronaca - #GROTTAGLIE - Minaccia la ex moglie e i suoceri: stalker arrestata dalla Polizia - Gabrielelallala : @MMicol_ Che ne so mia moglie prende il tovaglia piatti forchette cucina poi minaccia o mangi ora o tiri lungo fino… - toscanamedianew : Impugna una motosega e minaccia di morte la moglie - Caronte85953837 : Minaccia la moglie con una motosega. I carabinieri lo allontanano da casa. E quando torna che succede? -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia moglie

...dalladell'indagato a dicembre 2020, dopo sei anni di riferite minacce e violenze, ai Carabinieri della Stazione di Fontanellato. Nella denuncia sono raccontati diversi episodi didi ...Al rientro a casa dopo aver sconfitto il Covid , pensando allaancora ricoverata in serie condizioni, urla eil vicino ritenuto l'untore. È accaduto in un condominio di Pescara , dove le urla dell'uomo hanno richiamato l'attenzione dei vicini, ...Desiderio non solo di salvezza, ma anche di dare un senso a questa stagione che, attualmente, 'un senso non ce l' ha'.Senza Romagnoli, Valiani e Chinellato, ospiti dell' infermeria, e Simonetti squali ...L’uomo è stato accompagnato in ospedale e sottoposto a trattamento sanitario. Al loro arrivo i carabinieri lo hanno trovato anche in possesso di un coltello ...