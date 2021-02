Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore italiano ucciso in un attentato in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) chi era l'ambasciatore ucciso questa mattina in un attacco in Congo. Nato a Saronno (Varese) 43 anni fa, il diplomatico italiano era sposato con Zakia Seddiki, fondatrice e presidente dell'... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) chi era l'questa mattina in un attacco in. Nato a Saronno (Varese) 43 anni fa, il diplomaticoera sposato con Zakia Seddiki, fondatrice e presidente dell'...

Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - enricopetro : RT @JosepBorrellF: Con tutti i ministri degli Esteri UE, abbiamo espresso la nostra vicinanza al ministro @luigidimaio e all’Italia per la… - marcoregni : RT @amendolaenzo: Addolorato e sconvolto per le notizie che arrivano dal #Congo. Un abbraccio affettuoso alle famiglie di Luca Attanasio e… -