Le scuse, in diretta, di Tiziano Pieri dopo aver detto che l’Inter rischiava la sconfitta a tavolino (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quel che accadde solo qualche settimana fa in Coppa Italia, con la Roma sconfitta a tavolino contro lo Spezia (anche se la vittoria dei liguri per 2-4 era già stata sentenziata dal campo dopo i tempi supplementari), sembra aver lasciato una ferita aperta nella narrazione sportiva, con la caccia all’errore anche quando non c’è. Come accaduto nel pomeriggio di domenica 21 febbraio su RaiSport: durante la diretta de La Giostra del Gol, il moviolista Tiziano Pieri aveva parlato di possibile sconfitta a tavolino dell’Inter contro il Milan. Il motivo? aver fatto cinque sostituzioni (come lecito), ma avendo utilizzato uno slot in più (non lecito). Ma le cose sono andate diversamente e, poco ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quel che accadde solo qualche settimana fa in Coppa Italia, con la Romacontro lo Spezia (anche se la vittoria dei liguri per 2-4 era già stata sentenziata dal campoi tempi supplementari), sembralasciato una ferita aperta nella narrazione sportiva, con la caccia all’errore anche quando non c’è. Come accaduto nel pomeriggio di domenica 21 febbraio su RaiSport: durante lade La Giostra del Gol, il moviolistaaveva parlato di possibiledelcontro il Milan. Il motivo?fatto cinque sostituzioni (come lecito), ma avendo utilizzato uno slot in più (non lecito). Ma le cose sono andate diversamente e, poco ...

