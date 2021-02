LastPass cambia il piano free: le migliori alternative gratis e a pagamento (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dal 16 marzo LastPass apporterà una sostanziale modifica al piano free. Agli utenti verrà infatti chiesto di scegliere se eseguire l’accesso da PC o da un dispositivo mobile: selezionando PC si potrà continuare a usufruire di LastPass da un numero illimitato di computer; al contrario, per chi opterà per i device mobili il popolare servizio L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dal 16 marzoapporterà una sostanziale modifica al. Agli utenti verrà infatti chiesto di scegliere se eseguire l’accesso da PC o da un dispositivo mobile: selezionando PC si potrà continuare a usufruire dida un numero illimitato di computer; al contrario, per chi opterà per i device mobili il popolare servizio L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : LastPass cambia Il più famoso password manager gratuito diventa a pagamento: le alternative Ecco cosa cambia e quali sono le alternative disponibili. L'introduzione di un servizio Premium , e ... A partire dal primo login successivo al 16 marzo , LastPass consentirà di usare l'applicazione ...

Come attivare il 2FA Google Authenticator , LastPass Authenticator o Microsoft Authenticator ; qui l' elenco completo ... perché questa cambia per ognuna. Tuttavia, per approfondire l'argomento 2FA su Fortnite e per ...

