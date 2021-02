Juventus, Marocchi: “Senza Morata non può giocare a calcio. Manca un punto di riferimento in attacco” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Juventus? Non può giocare a calcio se non ha Morata. Nonostante tutta la qualità che ha, con Kulusevski, Dybala, Chiesa, tu qualcosa fai. Ma se non hai un punto di riferimento in avanti non ce la fai. Quando i difensori devono giocare palla lunga non trovano nessuno ed è difficile per tutti negli spazi stretti“. Questo il pensiero dell’ex centrocampista della Juventus, Giancarlo Marocchi, in merito alla situazione del club bianconero a cui Manca un centravanti di spessore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) “? Non puòse non ha. Nonostante tutta la qualità che ha, con Kulusevski, Dybala, Chiesa, tu qualcosa fai. Ma se non hai undiin avanti non ce la fai. Quando i difensori devonopalla lunga non trovano nessuno ed è difficile per tutti negli spazi stretti“. Questo il pensiero dell’ex centrocampista della, Giancarlo, in merito alla situazione del club bianconero a cuiun centravanti di spessore. SportFace.

