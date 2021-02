Joao Felix: “Cristiano Ronaldo cerca sempre di aiutarmi. Voglio imitare Mbappé e Haaland” (Di lunedì 22 febbraio 2021) La nuova generazione si affaccia prepotentemente alla ribalta. Kylian Mbappé ed Erling Haaland si sono presi la scena nell'andata degli ottavi di finale nei match Barcellona-Psg e Siviglia-Borussia Dortmund. A suon di gol sembrano far traballare il dominio storico di Leo Messi e Cristiano Ronaldo.caption id="attachment 852047" align="alignnone" width="2094" Joao Felix (Getty Images)/captionMOTIVAZIONETra i giovani rampanti c'è anche Joao Felix. L'attaccante portoghese dell'Atletico Madrid sogna di entrare nell'élite calcistica. Queste le sue parole ai microfoni del Daily Telegraph: "Cristiano Ronaldo ha una grande influenza su di me, quando siamo in Nazionale cerca sempre di ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) La nuova generazione si affaccia prepotentemente alla ribalta. Kylianed Erlingsi sono presi la scena nell'andata degli ottavi di finale nei match Barcellona-Psg e Siviglia-Borussia Dortmund. A suon di gol sembrano far traballare il dominio storico di Leo Messi e.caption id="attachment 852047" align="alignnone" width="2094"(Getty Images)/captionMOTIVAZIONETra i giovani rampanti c'è anche. L'attaccante portoghese dell'Atletico Madrid sogna di entrare nell'élite calcistica. Queste le sue parole ai microfoni del Daily Telegraph: "ha una grande influenza su di me, quando siamo in Nazionaledi ...

