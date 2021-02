ISA per il periodo d’imposta 2020: chi sono i contribuenti esclusi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio scorso, in anticipo con i tempi previsti, sono stati approvati nuove cause di esclusione dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2020. L’articolo 148 del decreto “Rilancio” D.L. n. 34/2020, ha in merito disposto che per l’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2020 e 2021, siano definite specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, per tenere in considerazione gli effetti della crisi economica, conseguenti all’emergenza sanitaria per il Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa. Con riferimento agli Isa, è stato emanato il nuovo decreto ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio scorso, in anticipo con i tempi previsti,stati approvati nuove cause dione dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al. L’articolo 148 del decreto “Rilancio” D.L. n. 34/, ha in merito disposto che per l’applicazione degli Isa per i periodie 2021, siano definite specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, per tenere in considerazione gli effetti della crisi economica, conseguenti all’emergenza sanitaria per il Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi dione dell’applicabilità degli Isa. Con riferimento agli Isa, è stato emanato il nuovo decreto ...

