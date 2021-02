Governo Draghi | attesa per i sottosegretari La lista dei favoriti

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Mentre tutto scivola giù, indici economici e pazienza dei cittadini, l’Italia aspetta le nomine deial nuovo. Tra poche ore si dovrebbero scoprire le posizioni attribuite, ma non mancano diversi nodi ancora da sciogliere. “Forse servirà qualche ora in più e non è escluso uno slittamento a mercoledì”, si legge tra le colonne di Repubblica. Sono 42 le caselle mancanti al completamento del. Per ora la suddivisione dei posti è questa: “11 o 12 posti per i grillini, 7 o 9 per la Lega e per il Pd, 7 a FI, 2 a Italia viva, 1 a LeU come agli altri cespugli centristi”. Matteo Salvini ha reso pubblica ladei ‘desiderata’, oltre al Viminale, punta a un coinvolgimento a Finanze, Infrastrutture, Agricoltura e Istruzione. Per Forza Italia, invece, c’è anche un’altra casella da mantenere: ...