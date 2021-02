Goffredo Bettini | Grato a Zingaretti | ma ora serve un Congresso Pd

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) “Il Pd ha avuto una tenuta molto positiva. Sono molto, ha portato il Pd fuori dalle secche. Ora il Pd è centrale nel dibattito pubblico, ha alleati, ha sostenuto un Governo che ha fatto bene. La linea generale è stata di ripresa. Il Pd deve crescere nei consensi per fronteggiare la destra, deve ricostruire un profilo più attrattivo. Il sistema delle correnti è soffocante, non aiuta questo lavoro perché può prevalere l’elemento di potere invece che un lavorio culturale e intellettuale, che servirebbe come il pane. Le aree culturali, più che le correnti, potrebbero aiutare il Pd”. Lo affermaa Radio Immagina. “Faremmo un grave errore se durante questa fase di transizione, il Governo del presidente, in cui le forze politiche hanno sovranità limitata, riununciassimo alla politica in ...