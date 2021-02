Frana sotto il cimitero | 200 bare in mare Vigili del fuoco e sommozzatori sul posto

Italia_Notizie : Frana sotto il cimitero di Camogli: 200 bare finiscono in mare. Il momento del crollo – Video - massimotvs : RT @emergenzavvf: Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e #sommozzator… - atirrito : RT @emergenzavvf: Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e #sommozzator… - Vivodisogniebas : RT @emergenzavvf: Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e #sommozzator… - sara_pg73 : RT @emergenzavvf: Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e #sommozzator… -

Lo smottamento ha distrutto e fatto scivolare in acqua anche due cappelle con le salme contenute all'interno. Il crollo sarebbe stato provocato dall'erosione della costaall'area cimiteriale, aggravata probabilmente dalle violente mareggiate che hanno colpito la Liguria negli ultimi anniLaha distrutto e fatto scivolare in acqua anche due cappelle con le salme contenute all'interno. Il crollo sarebbe stato provocato dall'erosione della falesiaall'area cimiteriale, ...Frana il cimitero di Camogli - © www.giornaledibrescia.it Sono circa duecento le bare trascinate via da una frana e in parte finite in mare a Camogli (Genova) a seguito del crollo di una porzione del ...Una porzione del cimitero di Camogli (Genova) è franata in mare. Sono circa duecento le bare trascinate via dalla una frana e finite in mare e sugli scogli. Lo smottamento ha distrutto e fatto scivola ...