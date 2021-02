Covid in Campania, terapie intensive piene come a dicembre e De Luca chiede più posti letto ad Asl e ospedali (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Campania con 125 posti di terapia intensiva occupati raggiunge il valore più alto dal 14 dicembre scorso mentre l'indice Rt con i casi di oggi resta leggermente sopra il valore 1.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lacon 125di terapia intensiva occupati raggiunge il valore più alto dal 14scorso mentre l'indice Rt con i casi di oggi resta leggermente sopra il valore 1....

fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - TgLa7 : ++ #Covid: in #Campania 1 caso su 4 ha #varianteinglese ++ Unità di crisi: mantenere altissima la guardia - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA SALE IL TASSO D’INCIDENZA TAMPONI-POSITIVI Sono 1.202, di cui 75 sintomatici, i nuovi posi… - GiaPettinelli : Covid: Campania; meno tamponi, tasso incidenza al 10,83% - Campania - -