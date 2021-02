Contagi in aumento, a Torre del Greco prorogata la chiusura delle scuole (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Campania retrocede in zona arancione, il tasso di Contagio schizza nelle ultime 24 ore e la paura dilaga all’interno dei comuni, tanto da costringere i sindaci a prendere nuove decisioni drastiche. A Torre del Greco, nel Napoletano, il sindaco Giovanni Palomba ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha prorogato la sospensione dell’attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Campania retrocede in zona arancione, il tasso dio schizza nelle ultime 24 ore e la paura dilaga all’interno dei comuni, tanto da costringere i sindaci a prendere nuove decisioni drastiche. Adel, nel Napoletano, il sindaco Giovanni Palomba ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha prorogato la sospensione dell’attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattoquotidiano : Coronavirus, Nizza ha il triplo dei contagi della Francia: ipotesi lockdown nei weekend. Timori in Liguria per il r… - repubblica : Coronavirus a Brescia, preoccupa aumento contagi e ricoveri, ipotesi nuove zone rosse. Il sindaco del Bono: 'Dati i… - LaStampa : Nell’arco di tre, massimo quattro settimane il virus in Italia parlerà quasi esclusivamente inglese e questo, si tr… - gkorps : RT @AnsaMarche: Covid, 20 Comuni provincia Ancona in zona arancione. Acquaroli firma ordinanza, aumento contagi e casi variante Gb https://… - AnsaMarche : Covid, 20 Comuni provincia Ancona in zona arancione. Acquaroli firma ordinanza, aumento contagi e casi variante Gb -