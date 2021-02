Chiuso il caso di James Franco, accusato di molestie dalle sue studentesse (Di lunedì 22 febbraio 2021) James Franco può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto svela Variety e Deadline, i legali dell’attore hanno trovato un accordo tra lui e le sue accusatrici, alcune studentesse della sua scuola di recitazione che nel 2019 lo denunciarono per “comportamento scorretto”. All’epoca dei fatti, le attrici ed ex alunne Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal avevano accusato James Franco di aver spinto i suoi studenti a esibirsi in scene di sesso molto esplicite davanti alla telecamera in un “ambiente da orgia”, che andava ben oltre gli standard accettabili sui set di Hollywood. Stando alla denuncia fatta dalle due attrici, Franco “ha cercato di creare una setta di giovani donne che sono state sottoposte al suo sfruttamento sessuale personale e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto svela Variety e Deadline, i legali dell’attore hanno trovato un accordo tra lui e le sue accusatrici, alcunedella sua scuola di recitazione che nel 2019 lo denunciarono per “comportamento scorretto”. All’epoca dei fatti, le attrici ed ex alunne Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal avevanodi aver spinto i suoi studenti a esibirsi in scene di sesso molto esplicite davanti alla telecamera in un “ambiente da orgia”, che andava ben oltre gli standard accettabili sui set di Hollywood. Stando alla denuncia fattadue attrici,“ha cercato di creare una setta di giovani donne che sono state sottoposte al suo sfruttamento sessuale personale e ...

