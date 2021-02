Caso Genovese, pm: "No a perizia su audio di 'Terrazza sentimento'" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 21 febbraio 2021 - La Procura di Milano ha dato parere negativo alla richiesta avanzata al gip Tommaso Perna dalla difesa di Alberto Genovese, l'imprenditore in carcere da novembre per aver ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 21 febbraio 2021 - La Procura di Milano ha dato parere negativo alla richiesta avanzata al gip Tommaso Perna dalla difesa di Alberto, l'imprenditore in carcere da novembre per aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Genovese Caso Genovese, pm: "No a perizia su audio di 'Terrazza sentimento'" Milano, 21 febbraio 2021 - La Procura di Milano ha dato parere negativo alla richiesta avanzata al gip Tommaso Perna dalla difesa di Alberto Genovese, l'imprenditore in carcere da novembre per aver stordito con droghe e poi stuprato una 18enne ospite a una festa nel suo appartamento, di disporre una perizia sugli audio relativi alla ...

