Basket | Europei 2022 | tutte le squadre qualificate Fuori la Lettonia | Lituania salva all’ultimo possesso

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Si è delineato pochi minuti fa l’intero quadro delleper glidel, che si disputeranno in Repubblica Ceca, Georgia, Germania (fase finale compresa) e Italia. Saranno 24 le formazioni al via per l’evento che si terrà dal 1° al 18 settembre del prossimo anno; un rinvio, questo, provocato dallo spostamento delle Olimpiadi di Tokyo, che ha causato un’interessante reazione a catena. L’esclusione di maggior peso è quella della, che con una sola vittoria a fronte di cinque sconfitte non sarà al via della rassegna continentale, dove dunque non vedremo la superstar dei Dallas Mavericks Kristaps Porzingis. Ma chi ha rischiato davvero grosso è stata la, andata a un solodall’essere estromessa e dal provocare uno dei maggiori shock nel ...

OA_Sport : Basket: tutte le qualificate agli Europei 2022. Mantas Kalnietis salva la Lituania con una stoppata, Maurizio Busca… - derbynewsitalia : ?? L’Italia del Basket va ko anche contro la Macedonia. È tutta in salita la strada verso gli Europei del 2002. Gli… - d_fantini : La sconfitta contro la Macedonia è ininfluente sul vero obiettivo della partita: testare i giovani e i debuttanti.… - Fprime86 : RT @SkySport: Qualificazioni Euro 2022: Italia-Macedonia del Nord 78-87 - OA_Sport : Basket: l'ultima partita a Perm non sorride all'Italia, che perde anche contro la Macedonia del Nord. Il prossimo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Europei

QUOTIDIANO.NET

Nel, dopo una prima esperienza alla guida dell'Orobica (l'ex Alpe), fu a lungo ... poi nella categoria dei Massimi leggeri è riuscito ad imporsi nei campionatie infine a prendersi nel ...Giocatori 'azzurrabili': c è molto di più di quel che si pensaQual.: l Italia chiude con una sconfitta, la Macedonia vince 87 - 78 21 ORE FA Nonostante le limitazioni dovute all ...Si è delineato pochi minuti fa l'intero quadro delle qualificate per gli Europei del 2022, che si disputeranno in Repubblica Ceca, Georgia, Germania (fase finale compresa) e Italia. Saranno 24 le form ...Milano tiene botta per 35', poi non ha più energie fisiche per rispondere alle giocate micidiali del play dello Zenit ...