Un anno di Covid | non dimentichiamo che tutto ciò che ci sembrava scontato ora non lo è più

(Di domenica 21 febbraio 2021) di Domitilla De Gironimo Non è facile dimenticare quello che è successo, ma c’è gente che, come se nulla fosse, lo fa. Per questo motivo, ad undall’inizio di, voglio invitarvi a non dimenticare. Innanzi, a non dimenticare i medici e operatori sanitari che hsalvato e stra salvando le nostre vite, anche perdendo la loro. A non dimenticare i primi casi di-19 in Italia, le prime zone rosse e le vittime che questo virus ha fatto e continua a fare. A non dimenticare la paura e il silenzio assordante delle strade vuote, così vuote da poter sentire a distanza l’eco di una serranda abbassata. Non dobbiamo dimenticare che siamo stati i primi in Europa ad essere attaccati dal virus e nemmeno che gli unici paesi che ci sono venuti in aiuto ...